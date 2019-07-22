Технология «двойников»: В столице Донецкой области победил нардеп Ефимов . Новости

На досрочных выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу № 48 победил действующий народный депутат Максим Ефимов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов по данному округу.

Одномандатный избирательный округ № 48 включает административную столицу подконтрольной Украине части Донецкой области – город Краматорск. Здесь зарегистрировано 144 983 избирателя, явка составила 48%.

В информации ЦИК указано, что 45-летний Максим Ефимов – беспартийный, в этот раз баллотировался самовыдвиженцем.

Первоначально по Краматорску числился 21 претендент на место в парламенте, но на день голосования осталось 19 кандидатов.

Результаты голосования среди лидеров по округу № 48 следующие:

Максим Ефимов, народный депутата, самовыдвижение – 54,88%;

Денис Ошурко, секретарь Краматорского городского совета, самовыдвижение – 19,09%;

Евгений Васили, уроженец Енакиево (Донецкая обл.), проживает в Киеве, партия «Слуга народа» – 15,61%.

Причем, на округе № 48 использовалась технология «двойников». Например, здесь баллотировался тезка победителя выборов Ефимова Максима Викторовича – некий Ефимов Максим Александрович. О «двойнике» известно, что он 1976 года рождения, безработный, проживает в Киеве. Примечательно, что «двойник» по Краматорску занял 4-е место в рейтинге депутатов-мажоритарщиков, получив 4,00% голосов.

Относительно партийных списков, в округе № 48 предпочтения избирателей распределились следующим образом:

«Оппозиционная платформа – За життя» – 43,36%;

«Слуга народа» – 27,86%;

«Оппозиционный блок» – 7,28%;

«Европейская Солидарность» – 6,43%;

«Партия Шария» – 6%.

Для увеличения – кликните на изображении

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на парламентских выборах 21 июля в прифронтовой Авдеевке (округ № 45) победил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. По предварительной информации, в округе № 51 (поселок Зайцево) действующий глава ВГА Владимир Веселкин занял второе место, а в округе № 49 (Дружковка, Константиновка) Борис Колесников уступил мэру Дружковки Валерию Гнатенко.

Читайте также: