В ЦИК сообщили, когда начнут подсчет голосов по бумажным протоколам. Новости

Центральная избирательная комиссия приступит к подсчету голосов по протоколам с мокрыми печатями, как только они начнут поступать с избирательных округов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июля, в ходе брифинга в Киеве сообщила секретарь ЦИК Украины Наталья Бернацкая.

«Работа Центральной избирательной комиссии продолжается. Мы в ближайшее время ожидаем уже получение протоколов в бумажной форме. Надеемся, что уже, возможно, завтра будут первые протоколы, которые поступят к нам с мокрыми печатями, и мы перейдем к установлению окончательных итогов голосования», – сказала она.

«Завтра мы могли бы начать непрерывное заседание, чтобы подвести итоги голосования», – добавила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% протоколов. На данный момент в Донецкой и Луганской областях лидирует партия «Оппозиционная платформа – За життя», в целом по Украине – лидирует партия «Слуга народа».

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