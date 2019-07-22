Скандальный округ: ЦИК показала победителя выборов в прифронтовом Зайцево. Новости

На досрочных выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу № 51, состоящему всего из двух участков прифронтового поселка Зайцево, с разницей в 96 голосов победил житель Киева пенсионер Александр Ковалев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов по данному округу.

В округе № 51 зарегистрированы 3 134 избирателя, явка здесь составила всего 26,71%. Александр Ковалев победил, получив всего 220 голосов (33,03%). Второе место занял глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин, за которого проголосовали 124 жителя (18,61%).

Александр Ковалев не известен в Донецкой области, и до выборов здесь никак не проявлялся. В информации ЦИК лишь указано, что он родился в 1967 году в городе Макеевке Донецкой области, образование – высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, на выборы шел как самовыдвиженец.

Владимир Веселкин обвинил Ковалева в подкупе избирателей. «Абсолютно чужой человек, дагестанской национальности, в моем родном Зайцево набрал на 9 голосов больше, чем я. Он вообще не вкладывал деньги в поселок или хотя-бы перспективу его развития. Он просто раздал 10 000 грн», – написал в Facebook глава ВГА Зайцево сегодня, 22 июля, по результатам параллельного подсчета голосов.

Как отмечалось ранее, в столь малочисленном по числу избирателей округе баллотировались 26 кандидатов в народные депутаты, среди которых много известных личностей: народные депутаты предыдущего созыва Наталья Веселова и Надежда Савченко, представитель «Оппозиционного блока» Александр Вишняков, основатель волонтерской группы «Ответственные граждане» Марина Черенкова, общественник из Донецка Игорь Житинский и др.

Результаты голосования за кандидатов-мажоритарщиков по округу № 51 следующие:

Кандидат % голосов Число избирателей Александр Ковалев, пенсионер из Киева, самовыдвиженец 33,03 220 Владимир Веселкин, глава ВГА Зайцево, самовыдвиженец 18,61 124 Махач Батирсултанов, директор фермерского хозяйства «Криничная», проживает в пос. Криничная (Луганская обл.), самовыдвиженец 16,96 113 Александр Вишняков, партия «Оппозиционный блок» 9,90 66 Екатерина Назимко, жительница Киева, самовыдвиженец 7,80 52 Андрей Алеша, партия «Оппозиционная платформа – За життя» 7,50 50 Дмитрий Радченко, партия «Слуга народа» 3,15 21 Надежда Савченко, народный депутат, партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» 1,20 8 Наталья Веселова, народный депутат, партия «Сила людей» 0,60 4 Сергей Ветров, адвокат из Киева, самовыдвиженец 0,45 3 Андрей Благун, начальник отдела продаж из города Вишневое Киевской области, самовыдвиженец 0,15 1 Михаил Дмитриев, пенсионер из Красногоровки (Донецкая обл.), самовыдвиженец 0,15 1 Сергей Кваша, уроженец Горловки, главный инженер КП Киевского городского совета «Муниципальна варта», партия «Европейская солидарность» 0,15 1 Олег Макаров, безработный из Киева, самовыдвиженец 0,15 1 Дмитрий Честа, уроженец Енакиево, помощник адвоката, самовыдвиженец 0,15 1

Остальные претенденты-самовыдвиженцы не получили ни одного голоса:

Игорь Житинский;

Марина Черенкова;

Игорь Карбан;

Олег Кроха;

Андрей Олейник;

Леся Остапенко;

Алина Ромашкина;

Александр Степаненко;

Дмитрий Чанов;

Юрий Шморгун;

Владимир Ясиновский

В округе № 51 по партийным спискам лидерами стали «Оппозиционная платформа – За життя», «Слуга народа» и «Оппозиционный блок»:

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области на парламентских выборах 21 июля в прифронтовой Авдеевке (округ № 45) победил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, в Краматорске (округ № 48) – народный депутат Максим Ефимов. По предварительной информации, в округе № 49 (Дружковка, Константиновка) Борис Колесников уступил мэру Дружковки Валерию Гнатенко.

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