Выборы: Наблюдатели зафиксировали положительные тенденции в плане нарушений. Новости

В день голосования, 21 июля, наблюдатели системных нарушений на избирательных участках в целом по Украине не выявили, но избирательный процесс прошел не без нарушений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала руководитель Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Мы зафиксировали на 10% избирательных участков факты выдачи избирательных бюллетеней лицам, которые не имели на то оснований. Задокументировано в целом 139 таких случаев. Кое-где это имело вид комедийной ситуации, когда бюллетени выдавали по пенсионному удостоверению, заграничному паспорту или по копии паспорта. Это наиболее типичная проблема проблема для малых населенных пунктов и регионов, где по мнению членов избирательных комиссий, которые лично знают избирателей, не нужен документ, подтверждающий личность», – сказала она.

По ее словам, в ходе этого избирательного процесса есть и позитивные тенденции – это снижение числа фотографирования избирательных бюллетеней, что было распространенным явлением на выборах президента Украины в 2019 году. «В целом количество участков, на которых были зафиксированы и задокументированы такие случаи [на президентских выборах], было почти 4% по всей Украине. Сейчас цифра сократилась до 0,8%», – рассказала Айвазовская.

Эксперт отметила, что также наблюдатели «Опоры» зафиксировали уменьшение числа нарушений в плане разглашений тайны голосования в сравнении с прошедшими президентскими выборами: «Такие факты зафиксированы на около 4% участках, тогда как на предыдущей кампании было свыше 5%».

На Донетчине наблюдатели Гражданской сети «Опора» зафиксировали факт незаконного вброса бюллетеней в урну для голосования на избирательном участке №140750 (г. Мирноград), а также 23 факта присутствия третьих лиц в помещении для голосования либо на этапе подсчета голосов.

«В большинстве речь шла о присутствии представителей Нацполиции, ГСЧС, председателей сельсоветов, депутатов местных советов. Также выявлены факты присутствия журналистов, при этом с просроченными удостоверениями малоизвестных изданий», – проинформировала Айвазовская.

«Есть факты отказов избирателям в выдаче бюллетеня, учитывая то, что они обратились за ним без традиционного паспорта, а с ID-картой, и у них с собой не было распечатанного приложения, где включена информация о месте регистрации. Члены избирательной комиссии решили, что они имеют право отказать в выдаче бюллетеней. Таких случаев 6... 188 инцидентов и нарушений касаются несоответствующего материального обеспечения помещений для голосования: ненадлежащее количество урн или кабинок, куда люди с инвалидностью не могли заехать и, соответственно, голосовали на подоконнике, нарушая процедуру голосования. 14 случаев касались агитации в помещение для голосования, а также размещение агитматериалов на участках», – добавила эксперт.

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