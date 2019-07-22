«Нормальный капитализм»: В Донецке подорожал «республиканский» аквапарк. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке цены в аквапарке «Aquasferra» за год выросли более чем на 40%. Об этом сегодня, 22 июля, в соцсети сообщает дончанин Сеня Варм.

«Капитализм по ДНРовски. Парк Щербакова, Аквапарк. В прошлом году в выходные можно было зайти в открытую часть парка за 350 руб. (143 грн по местному курсу валют, – ред.). В этом году всех загоняют через закрытую часть, и берут по 500 руб. с лица (204 грн). При этом, детский бассейн под открытым небом не работает. Детям до 3-х лет заставляют покупать аквапамперс за 150 руб. (62 грн). Хотя красная цена ему максимум 50 руб. (21 грн). Либо после 3-х лет плати 300 руб. (123 грн)», – написал дончанин.

Он акцентирует, что с повышением расценок сервис и условия в аквапарке не изменились. «По-прежнему все уныло. Персонал и руководство – хамы хамейшие. Одна из горок вообще закрыта на профилактику. Цены в аквапарковской столовке – до небес!», – возмутился Варм.

Дончанка Елена уточняет, что она за ребенка заплатила не 300 руб., а 450, «такая цена детского билета после 3-х лет».

Иные жители города также возмущены ситуацией с аквапарком:

Елена: «Цены, да, не дешевые. Были на этих выходных тоже. Но очереди – час в очереди за едой стояла с ребенком, на кассе сидела злая бабища, и так практически относился весь персонал, злость и хамство!!! Впечатления – ужасные просто!»;

Ирина: «Аквапамперсы своему мелкому покупала. Должна сказать, что упаковка из 12 плавательных штук стоит 375 руб.. И они промокают. Сильно»;

Славел: «Аквапарк давно в аварийном состоянии. Его по всем нормам закрывать пора».

Также посетителей недовольны, что в аквапарке не пропускают со своей едой и даже воду для детей нельзя с собой приносить – все нужно покупать в местном ресторане.

Виталий: «Вчера девушка из Луганска рассказывала, как у ее деток бутерброды с бананами отняли на входе [в аквапарк] и в мусорку выкинули»;

Марта: «Так кто ж будет обедать в ресторане этого аквапарка, если все со своим придут, а так – и деньги в кассе, и еду с контейнеров применят»;

Алексей: «Не в мусорку, а пластиковые ящики – стоят перед рамкой, на выходе все забирается»;

Михаил: «А там тюрьма или режимный объект какой? Я иду с сумкой и меня кто-то обыскивает и забирает мои бутеры и компот для детей, взятый из дома!».

Но есть и те, кто пытается защитить ситуацию в данном центре отдыха. «Думаю, выживают они как могут. А цены частного предприятия не обсуждаются. Они не госструктура и не социальный проект для малоимущих. Мы так чувствительны к этому просто потому, что доступ к морям ограничен и денег у людей мало. Но, наверное, руководству аквапарка лучше знать, как вести дела. Не подходят условия – не пользуйтесь», – считает Олег.

Правда, доводы тут же оспариваются – если цены поднимают, значит, должно расти и качество услуги. «За эти деньги там должно все работать так, как рекламируют. В самом помещении – грязища и хамство», – считает Варм.

За дискуссией наблюдали россияне, которые не могли понять, почему дончане так возмущены – ведь стоимость «копеечная». «Цены у вас просто смешные, не знаю, что за аквапарк у вас там, но ценник гораздо ниже крымских и московских. Так что смысл жалоб не совсем понятен… Колхоз же дело добровольное, никто насильно в аквапарк не загоняет. И в столовку ихнюю ходить не обязывает. Можно дома наесться или бутеров с собой набрать. В чем проблема? Нормальный капитализм, причем не дорогой», – пишет Александр.

Ему тут же поясняют, что нельзя мерить жизнь в «ДНР» зарплатами уровня Москвы или аннексированного Крыма. «Тут людям официально за 3000 руб. (1 230 грн) в месяц предлагают работать», – отмечает дончанка Екатерина.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 1 июля повышены пенсии, минимальной размер которой теперь составляет 4000 руб. (1 639 грн по местному курсу валют), ранее – 3400 руб. (1 393 грн). Также с 1 июля на 20% повышены оклады «государственным гражданским служащим и сотрудникам МЧС». Местные жители жалуются, что после данного повышения в «республике» автоматически выросли цены на продукты питания, товары, услуги.

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