Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

«Очередь практически не движется»: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июля. Новости

«Очередь практически не движется»: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июля

ДН

22.07.19 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Оксана: «10:48. В Марьинке в сторону Украины машин 100. Пропуск идет, но медленно»;
  • Оксана: «10:53. Очередь пешая в сторону Украины есть, а в Донецк не знаю»;
  • Anton: «11:07. "Каргилл" – на мосту. Пускают 3+3, пеших хорошо тоже. На украинском сразу на пост»;
  • Рустам: «14:26. "Каргилл" в Донецк: льгота 75 машин, обычная – 100. Все стоит».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Вика: «9:55. В Еленовке немного машин, пеших тоже. Больше простояли на "нуле" украинском, чем в Еленовке»;
  • Ivan: «10:20. В Еленовке до 3-го туалета. Около 70 без льготы»;
  • Александра: «10:39. Еленовка: пеших в Украину никого»;
  • «Адепт»: «13:00. Новотроицк в Донецк – сразу на проверку. Еленовка в Донецк – от начала стройки»;
  • Сергей: «13:20. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь до третьего туалета (около 70 машин) и практически не движется. Некоторые разворачиваются и уезжают»;
  • Юлия: «13:31. На 13:00 в Еленовке льгота 20 машин, общая машин 100».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Владислав: «9:18. Гнутово в Украину. Количество не скажу, а вот время – да. С конца основной очереди до ДНР-шлагбаума мое авто прошло за 3,5 часа»;
  • Алена: «11:03. Октябрь в Мариуполь: 20 общей, 3 льготы».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также:

Комментарии