«Очередь практически не движется»: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Оксана: «10:48. В Марьинке в сторону Украины машин 100. Пропуск идет, но медленно»;

Оксана: «10:53. Очередь пешая в сторону Украины есть, а в Донецк не знаю»;

Anton: «11:07. "Каргилл" – на мосту. Пускают 3+3, пеших хорошо тоже. На украинском сразу на пост»;

Рустам: «14:26. "Каргилл" в Донецк: льгота 75 машин, обычная – 100. Все стоит».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вика: «9:55. В Еленовке немного машин, пеших тоже. Больше простояли на "нуле" украинском, чем в Еленовке»;

Ivan: «10:20. В Еленовке до 3-го туалета. Около 70 без льготы»;

Александра: «10:39. Еленовка: пеших в Украину никого»;

«Адепт»: «13:00. Новотроицк в Донецк – сразу на проверку. Еленовка в Донецк – от начала стройки»;

Сергей: «13:20. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь до третьего туалета (около 70 машин) и практически не движется. Некоторые разворачиваются и уезжают»;

Юлия: «13:31. На 13:00 в Еленовке льгота 20 машин, общая машин 100».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Владислав: «9:18. Гнутово в Украину. Количество не скажу, а вот время – да. С конца основной очереди до ДНР-шлагбаума мое авто прошло за 3,5 часа»;

Алена: «11:03. Октябрь в Мариуполь: 20 общей, 3 льготы».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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