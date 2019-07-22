Внеочередные местные выборы юридически не обоснованы, – эксперт. Новости

Проведение внеочередных местных выборов в Украине юридически не обосновано. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила руководитель Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Заявления о проведении возможных внеочередных выборов для нас по состоянию на сейчас являются юридически необоснованными», – сказала она.

«Мы очень надеемся, что Украина все-таки сделает паузу, чтобы демократический институт выборов не стал лишь предпосылкой для перезагрузки власти, потому что у него есть и другие задачи, а не только подгонять демократические процессы под текущие рейтинги политических партий, что часто является опасной тенденцией», – пояснила свое мнение Айвазовская.

Как сообщалось ранее, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук не исключил возможности проведения еще одних досрочных местных выборов в 2020 году.

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