Вывоз ребенка: В «ДНР» пояснили, когда не нужно нотариальное разрешение. Новости

В «ДНР» при вывозе ребенка за пределы «республики» в сопровождении одного из родителей теперь не нужно предъявлять нотариально заверенное согласие другого родителя. Об этом со ссылкой на «службу пограничной охраны МГБ ДНР» сообщает местная газета.

Что касается детей, которые не достигли 14-летнего возраста. Если он выезжает из «ДНР» в сопровождении одного из родителей, то нужно лишь свидетельство о рождении ребенка. «Нотариально заверенного согласия другого родителя не требуется, если от него не поступало заявления о своем несогласии на выезд из Донецкой народной республики своих детей», – поясняют в «погранслужбе».

Если ребенок, которому еще нет 14 лет, выезжает из «ДНР» в сопровождении других лиц (бабушка, дедушка, дядя, тетя и т. п.), то требуется свидетельство о рождении ребенка и нотариально заверенное согласие одного из родителей .

При достижении 14-летнего возраста, при отсутствии «паспорта ДНР» или в связи с его оформлением в «миграционной службе ДНР» такого ребенка до достижения 16-летнего возраста выпустят из «республики» по предъявлению свидетельства о рождении в сопровождении одного из родителей.

«Несовершеннолетние граждане, достигшие 14-летнего возраста, могут пересечь государственную границу самостоятельно или в сопровождении других по предъявлении ими паспортного документа гражданина Донецкой народной республики и нотариально заверенного согласия одного из родителей, либо лиц их замещающих», – говорится в сообщении.

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