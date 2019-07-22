Мажоритарка не сработала: Эксперт о выборах в Верховную Раду. Новости

На внеочередных выборах в Верховную Раду, согласно предварительным подсчетам голосов, бренд партии имел большее значение, чем активность кандидата от политической силы на мажоритарном округе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила руководитель Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Мажоритарка не сработала традиционным образом, а бренды политических партий, топ-партий в целом способствовали и выбору граждан, и определению относительно выбора граждан, несмотря на активность самой избирательной кампании отдельных групп из этих кандидатов, их малой узнаваемости», – сказала она.

По ее словам, избирательная кампания на этих внеочередных выборах в парламент показала, что избиратель больше ориентировался на бренды политических партий. «Это уже логично побуждает парламент нового созыва, как доработать Избирательный кодекс в части парламентской составляющей и тех процедур, которые там определены. И все-таки отказываться от мажоритарной составляющей, потому что в этом нет никакого смысла, как подтверждают эти выборы, когда партии в большей мере превалируют в выборе граждан, нежели отдельно взятые лица в мажоритарных округах», – считает Айвазовская.

Эксперт уверена, что мажоритарная составляющая «ушла в небытие» в связи с результатами текущей избирательной кампании.

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