Мажоритарка не сработала: Эксперт о выборах в Верховную Раду. Новости

На внеочередных выборах в Верховную Раду, согласно предварительным подсчетам голосов, бренд партии имел большее значение, чем активность кандидата от политической силы на мажоритарном округе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила руководитель Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.
«Мажоритарка не сработала традиционным образом, а бренды политических партий, топ-партий в целом способствовали и выбору граждан, и определению относительно выбора граждан, несмотря на активность самой избирательной кампании отдельных групп из этих кандидатов, их малой узнаваемости», – сказала она.
По ее словам, избирательная кампания на этих внеочередных выборах в парламент показала, что избиратель больше ориентировался на бренды политических партий. «Это уже логично побуждает парламент нового созыва, как доработать Избирательный кодекс в части парламентской составляющей и тех процедур, которые там определены. И все-таки отказываться от мажоритарной составляющей, потому что в этом нет никакого смысла, как подтверждают эти выборы, когда партии в большей мере превалируют в выборе граждан, нежели отдельно взятые лица в мажоритарных округах», – считает Айвазовская.
Эксперт уверена, что мажоритарная составляющая «ушла в небытие» в связи с результатами текущей избирательной кампании.
Читайте также:
- Внеочередные местные выборы юридически не обоснованы, – эксперт
- В «Опоре» назвали самую «медленную» ОИК на Донетчине
- Выборы: Наблюдатели зафиксировали положительные тенденции в плане нарушений
- Скандальный округ: ЦИК показала победителя выборов в прифронтовом Зайцево
- В ЦИК сообщили, когда начнут подсчет голосов по бумажным протоколам
- На Донетчине не смогли проголосовать некоторые владельцы ID-паспортов: Названа причина
- Технология «двойников»: В столице Донецкой области победил нардеп Ефимов
- Заграничный округ: В ЦИК назвали лидеров среди политических партий
- Новая реальность: В ЦИК объявили о состоявшихся выборах в парламент
- Обработано 50% протоколов: На Донбассе рейтинг «За життя» в полтора раза выше, чем у «Слуги народа»
- Обошел сестру Савченко: В прифронтовой Авдеевке победил Муса Магомедов
- Дружковка: На парламентских выборах Колесников уступил мэру
- Продались за $100: Глава прифронтового Зайцево пояснил, почему проиграл выборы
- Наиболее ровно регионы голосовали за «Слугу народа», – экзитпол
- Явка: В Луганской области проголосовали 49% избирателей
- Эксперт о партиях, которые не прошли в парламент: Наш ждет очень интересный политический процесс
- Явка на выборах: В Донецкой области проголосовали 46% избирателей
Комментарии