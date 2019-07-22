Жителей призвали не паниковать: На Луганщине продолжат борьбу с саранчой. Новости

В Станично-Луганском районе (Луганская обл.) райгосадминистрацией применялись меры, направленные на оттеснение стаи саранчи на территорию Валуйского сельского совета, а именно на ПАО «Луганский рыбкомбинат», вдали от населенных пунктов, для проведения нескольких химических обработок. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

Уточняется, что в настоящее время на территории бывшего ОАО «Луганский рыбкомбинат» скопления саранчи не наблюдается, но высокая температура (30°C и выше) создает благоприятные условия для появления нового поколения вредителей, в связи с чем некоторые мероприятии будут продолжены, продолжается ежедневный мониторинг.

«Призываем жителей населенных пунктов, расположенных на территориях Станично-Луганской поселкового совета и Валуйского сельсовета, с пониманием относиться к работам соответствующих служб, и не паниковать заранее», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Станично-Луганском районе жителей предупредили о возможности использования сирен оповещения и других средств, издающих громкие звуки на территории населенных пунктов.

Напомним, по данным властей, в результате уничтожения и разграбления в 2014 году незаконными вооруженными формированиями оборудования ОАО «Луганский рыбкомбинат» искусственные пруды превратились в болота и стали очагом размножения саранчи.

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