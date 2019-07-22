Обработано 70% протоколов: В парламент проходят 5 партий. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 70,49% протоколов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», в Донецкой и Луганской областях продолжает удерживать лидерство партия «Оппозиционная платформа – За життя», в целом по Украине – на первом месте партия «Слуга народа».
Сейчас голоса избирателей среди партий-лидеров распределились таким образом, что в новый парламент попадают 5 партий:
- «Слуга народа» – 42,68 %;
- «Оппозиционная платформа – За життя» – 13,04%;
- «Европейская Солидарность» – 8,41%;
- «Батькивщина» – 8,03%;
- «Голос» – 6,17%.
Остальные политические силы пока набирают менее 5% голосов.
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По Донецкой области обработано 69,78% протоколов. Здесь тройка лидеров сохраняется: «Оппозиционная платформа – За життя», «Слуга народа», «Оппозиционный блок»
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В Луганской области обработано 43,57% протоколов, ситуация аналогичная Донецкому региону:
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Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий. Явка в Донецкой области составила 46%, в Луганской – 49%.
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