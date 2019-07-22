Стало известно, когда проведут перепись населения в «ДНР» и зачем. Новости

В октябре 2019 года на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области намерены провести перепись населения. Об этом говорится в «постановлении правительства ДНР», сообщают сегодня, 22 июля, местные интернет-ресурсы со ссылкой на «минэкономразвития».

Отмечается, что перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на неподконтрольной украинской власти территории, в целях получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений. «Мероприятие позволит узнать точную цифру численности населения, находящегося в республике, получить сведения о структуре населения и его распределении с учетом экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня, то есть информацию, которую невозможно почерпнуть в полной мере из других источников», – говорится в сообщении.

Сообщается, что данные переписи будут применяться «при распределении рынков труда, функционировании жилищно-коммунальной сферы, в промышленности, при составлении бюджета, в транспортной политике, электроэнергетике, в сфере социального обеспечения, здравоохранения и образования».

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «власти» намерены провести перепись населения. «Указ» о проведении переписи населения, подписанный «главой ДНР» Денисом Пушилиным, опубликован на местном сайте.

Напомним, о том, что Россия готовится провести перепись населения в «Л-ДНР», сообщал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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