В Донецкой области активнее всего голосовали в Бахмуте. Новости

В Донецкой области наиболее активных округом на внеочередных парламентских выборах 21 июля стал округ № 46 в Бахмуте (до переименования – Артемовск). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщила координатор наблюдения от ГС «Опора» за выборами на Донбассе Анастасия Прокопенко.

«У нас есть наиболее активный округ, это округ № 46 с центром в городе Бахмут, там отмечена наиболее высокая степень активности. И самая низкая степень активность в округе № 51, в Зайцево, где голосовало всего 2 участка. На этих двух участках было очень много наблюдателей, представителей кандидатов, и сами кандидаты были – и в процессе голосования и во время подсчета голосов. Тем не менее, сейчас оба участка отправлены на составление уточняющего протокола, потому что в протоколах выявлены технические ошибки», – сказала Прокопенко, уточнив, что округ № 51 – наименьший не только в Донецкой области, но и в Украине.

По словам координатора, активность избирателей в Донецкой области составила 49,7%. «Наибольшую активность люди проявляли с утра, с 8:00 до 12:00, это был пик, когда люди активно шли на участки, а к вечеру эта динамика уменьшалась», – рассказала Прокопенко.

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