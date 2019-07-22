Между «ЛНР» и «ДНР» введены новые правила перемещения товаров. Новости

В «ЛНР» изменили порядок перемещения субъектами хозяйствования товаров через границу с «ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе «государственного комитета налогов и сборов ЛНР», пишут сегодня местные интернет-ресурсы.

Соответствующие изменения предусмотрены «постановлением совета министров» от 16 июля. «С 26 июля текущего года вступают в силу изменения в порядок перемещения субъектами хозяйствования ЛНР и ДНР товаров через административную границу между ЛНР и ДНР», – говорится в сообщении.

Уточняется, что «важным моментом является то, что товарно-транспортная накладная (ТТН, – ред.) оформляется на перемещаемый товар через административную границу ЛНР и ДНР как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом вне зависимости от наличия разрешительных документов на вывоз товаров. Кроме того, в случае, если товар уже пересек административную границу в ДНР и выявлены ошибочные данные в ТТН, то теперь существует возможность внесения изменений – для этого введена форма корректировки ТТН».