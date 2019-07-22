Мариуполь в Верховной Раде будет представлять руководитель меткомбината. Новости

В Донецкой области на досрочных выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу № 58 (Приморский и Центральный районы города Мариуполя) победил кандидат от партии «Оппозиционный блок», директор по региональному развитию Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Сергей Магера. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов по данному округу.

В округе № 58 на начало голосования было зарегистрировано 156 825 избирателей, явка здесь составила 48,91%.

Голоса избирателей за кандидатов-мажоритарщиков по округу № 58 распределились следующим образом:

Сергей Магера, партия «Оппозиционный блок» – 30,49%;

Виктор Романюк, уроженец пгт Володарское (после переименования – Никольское), проживает в Киеве, баллотировался от партии «Слуга народа» – 22,23%;

Валентин Рыбачук Леонідович, бывший мэр Славянска, от партии «Оппозиционная платформа – За життя» – 20,97%;

Максим Бородин, предприниматель из Мариуполя, от партии «Сила людей» – 10,96%;

Владислав Мирошниченко, сотрудник Мариупольского морского торгового порта, от партии «Наш край» – 2,60%;

Александр Ярошенко, и. о. главного врача, КЛПУ «Городской дерматовенерологический диспансер города Мариуполя», от партии «батькивщина» – 2,48%;

Егор Сташенко, предприниматель из Мариуполя, от партии «Европейская солидарность» – 1,85%.

Остальные кандидаты-мажоритарщики набрали менее 1,5%.

В округе № 58 по партийным спискам традиционно для Донецкой области лидерами стали «Оппозиционная платформа – За життя», «Слуга народа» и «Оппозиционный блок»:

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области на парламентских выборах 21 июля в прифронтовой Авдеевке (округ № 45) победил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, в Краматорске (округ № 48) – народный депутат Максим Ефимов. В округе № 51 (поселок Зайцево) действующий глава ВГА Владимир Веселкин занял второе место, проиграв неизвестному Александру Ковалеву. А в округе № 49 (Дружковка, Константиновка) по предварительным данным Борис Колесников уступил мэру Дружковки Валерию Гнатенко.

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