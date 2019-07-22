Северодонецк отметил пятую годовщину освобождения от «ЛНР» (Видео). Новости

На днях в городах и селах Луганской области отмечают пятую годовщину освобождения от «ЛНР». Сегодня, 22 июля, вспоминает защитников и празднует Северодонецк.

Так, с самого утра люди шли с цветами к памятнику генералу-майору Национальной гвардии Александру Радиевскому. В мужчину попала пуля снайпера, когда его подразделение освобождало Северодонецк летом 2014 года. «Это уважение к тем людям, которые отдали свою жизнь за будущее нашей страны», – говорит переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Анастасия.

По словам местной жительницы Елены Нижельской, больше всего из тех событий она запомнила свои слезы, когда увидела украинский флаг возле дворца культуры. «Для меня этот день означает, что я могу жить в свободном украинском городе, мои родители могут здесь спокойно встретить старость, а мой сын может планировать свое будущее», – поделилась она.

С тех пор вооруженный конфликт унес жизни 110 жителей Луганской области. Сегодня, во время митинга-реквиема председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий отдал посмертный знак уважения матери и вдове одного из них – защитника Сергея Дрогина, погибшего в мае 2019 года. «Он решил для себя идти защищать родину, у него отношение было очень однозначное, других вариантов он не видел, только защищать», – сказала мать погибшего бойца ООС Виталина Дрогина.

«Мы должны с вами помнить, что еще по правую сторону Северского Донца живут наши люди, наши украинцы, которые, я уверен, тоже ждут, когда придет украинская власть», – заявил Комарницкий.

К вечеру ко дню освобождения в городе прошла выставка военной техники, которая сейчас защищает украинские позиции. А еще праздничный автопробег и концерт.

Источник: ТК «Донбасс»