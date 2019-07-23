«Видимо, не хватает бесплатного жилья»: В соцсетях обсуждают перепись населения в «ДНР». Новости

В социальных сетях отреагировали на инициативу «властей ДНР» провести перепись населения на неподконтрольной украинским властям части Донетчины. На сообщение об этом пользователи отреагировали по-разному.

«Мероприятие позволит узнать точную цифру численности населения, находящегося в республике, получить сведения о структуре населения и его распределении с учетом экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня, то есть информацию, которую невозможно почерпнуть в полной мере из других источников», – заявили в «ДНР».

Большинство пользователей отнеслись к этому скептически и с опасением:

Кирилл: «Экономического показателя? Мне кажется слово "экономика" к днр не относится»;

«Larph»: «Наверное, мало квартир поотжимали. Видимо, не хватает бесплатного жилья для медиков и военных. Опять в разведку пошли»;

Артем: «А смысл, у нас то уезжают, то возвращаются, круговой поток»;

Олег: «Попытка узнать, сколько у кого отжать, сколько халявных квартир осталось, и кому туже затянуть пояса»;

Влад: «Будет миллион пенсионеров и 100 тыс. трудоспособных жителей – вот и вся молодая республика».

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «власти» намерены провести перепись населения. «Указ» о проведении переписи населения, подписанный «главой ДНР» Денисом Пушилиным, опубликован на местном сайте. Планируется, что перепись населения проведут в октябре 2019 года.

Напомним, о том, что Россия готовится провести перепись населения в «Л-ДНР», сообщал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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