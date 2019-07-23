«Лекарства подорожают»: В соцсетях обсуждают маркировку медикаментов в «ДНР». Новости

В «ДНР» заявили о запуске пилотного проекта по маркировке лекарств со складов местного производителя QR-кодом. Об этом местным интернет-ресурсам рассказал «вице-премьер республики» Владимир Антонов.

«Часто жители республики не понимают, какое лекарство они купили или получили от врача. Поэтому, в первую очередь, это безопасность», – заявил он.

Отмечается, что процедура QR-кодирования лекарств в «ДНР» будет проходить в несколько этапов.

На эту информацию отреагировали пользователи социальных сетей:

Павел: «Очень нужная опция!!! Ведь у каждого (бабульки или дедульки) есть смартфон и нужное ПО. Пришли в аптеку и все про выписанное лекарство узнали... Именно 98 летние бабули и дедули бегают со смартами по аптекам и чекают QR-коды на лекарствах… Основная масса не знают даже слова "смартфон" и QR-код»;

Катя: «Особенно у каждого пенсионера республики, которые в частности и покупают большинство лекарств, есть смартфоны. А вообще такие программы существуют уже давно. Просто скачать справочник лекарств и все там есть»;

Сергей: «И сколько миллионов на это выделили? Лучше б зарплаты людям подняли»;

Дмитрий: «"Часто жители республики не понимают, какое лекарство они купили или получили от врача." Ну да, я ж обычно не за конкретным лекарством иду в аптеку, а прошу провизора накидать с десяток в мешок и, не глядя, вытягиваю случайное, вдруг фартанет»;

Максим: «Типа как в России с едой, у нас – с траблами»;

Дмитрий: «Жаль пенсионеров!!! Или им смартфоны будут выдавать?»;

Александр: «Как-то тупо... Нанесение этого кода – это деньги, пусть и небольшие. Все затраты предпринимателя всегда в итоге ложатся на покупателя – поэтому, наверное, лекарства немного подорожают. Ну, а те, кто знает, что такое QR-код – знают и о Гугле, где можно вбить название и тоже все сразу прочитать о составе и т. д.»;

Максим: «Ну, сама по себе идея не плохая, вот только у некоторых слоев граждан нет либо смартфонов, либо интернета»;

Елена: «А за введение кодов заплатят покупатели, те же пенсионеры»;

Александр: «Акциз наклеить не забудьте».

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