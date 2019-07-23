Выиграл у Москаля: В Раду из Донбасса зашел единственный мажоритарщик «Слуги народа». Новости

В Луганской области на выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу № 106 (Северодонецк и часть Попаснянского района) победил кандидат от партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов по данному округу.

Согласно информации ЦИК, Кузнецов – 40-летний безработный, проживает в Северодонецке.

Исходя из данных по остальным округам Донецкой и Луганской области, Кузнецов – единственный мажоритарщик, который проходит в парламент от партии «Слуга народа».

В округе № 58 на начало голосования было зарегистрировано 98 868 избирателей, явка здесь составила 51,09%.

Среди известных личностей здесь баллотировался Геннадий Москаль – депутат Верховной Рады VI и VII созывов, губернатор Луганской области с 18 сентября 2014 года по 15 июля 2015 года. Затем Москаль с 15 июля 2015 по 11 июня 2019 года являлся главой Закарпатской областной государственной администрации. Сейчас – безработный.

Первую пятерку кандидатов-мажоритарщиков по округу № 106 составили:

Алексей Кузнецов, безработный из Северодонецка, от партии «Слуга народа» – 21,49%

Юрий Фурман, представитель «Фонда Сергея Шахова», самовыдвиженец – 19,37%;

Валерий Черныш, председатель профкома ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», от партии «Оппозиционная платформа – За життя» – 18,17%;

Дмитрий Шатилов, предприниматель из Северодонецка, самовыдвиженец – 7,84%.

Остальные кандидаты-мажоритарщики набрали менее 5%.

Несмотря на победу в округе № 106 кандидата от «Слуги народа», по партийным спискам лидер – Оппозиционная платформа – За життя»:

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области на парламентских выборах 21 июля победили:

В округе № 51 (поселок Зайцево) действующий глава ВГА Владимир Веселкин занял второе место, проиграв неизвестному Александру Ковалеву. А в округе № 49 (Дружковка, Константиновка) по предварительным данным Борис Колесников уступил мэру Дружковки Валерию Гнатенко.

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