Выиграл у Москаля: В Раду из Донбасса зашел единственный мажоритарщик «Слуги народа». Новости

В Луганской области на выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу № 106 (Северодонецк и часть Попаснянского района) победил кандидат от партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов по данному округу.
Согласно информации ЦИК, Кузнецов – 40-летний безработный, проживает в Северодонецке.
Исходя из данных по остальным округам Донецкой и Луганской области, Кузнецов – единственный мажоритарщик, который проходит в парламент от партии «Слуга народа».
В округе № 58 на начало голосования было зарегистрировано 98 868 избирателей, явка здесь составила 51,09%.
Среди известных личностей здесь баллотировался Геннадий Москаль – депутат Верховной Рады VI и VII созывов, губернатор Луганской области с 18 сентября 2014 года по 15 июля 2015 года. Затем Москаль с 15 июля 2015 по 11 июня 2019 года являлся главой Закарпатской областной государственной администрации. Сейчас – безработный.
Первую пятерку кандидатов-мажоритарщиков по округу № 106 составили:
- Алексей Кузнецов, безработный из Северодонецка, от партии «Слуга народа» – 21,49%
- Юрий Фурман, представитель «Фонда Сергея Шахова», самовыдвиженец – 19,37%;
- Валерий Черныш, председатель профкома ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», от партии «Оппозиционная платформа – За життя» – 18,17%;
- Дмитрий Шатилов, предприниматель из Северодонецка, самовыдвиженец – 7,84%.
Остальные кандидаты-мажоритарщики набрали менее 5%.
Несмотря на победу в округе № 106 кандидата от «Слуги народа», по партийным спискам лидер – Оппозиционная платформа – За життя»:
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Ранее сообщалось, что в Донецкой области на парламентских выборах 21 июля победили:
- в прифронтовой Авдеевке (округ № 45) – генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов;
- в Краматорске (округ № 48) – народный депутат Максим Ефимов;
- округ № 50 (города Доброполье, Мирноград, Покровск, Добропольский район) – мэр Покровска Руслан Требушкин;
- округ № 57 (Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполя) – народный депутат Вадим Новинский.
В округе № 51 (поселок Зайцево) действующий глава ВГА Владимир Веселкин занял второе место, проиграв неизвестному Александру Ковалеву. А в округе № 49 (Дружковка, Константиновка) по предварительным данным Борис Колесников уступил мэру Дружковки Валерию Гнатенко.
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