Обошел телеканал «112 Украина»: Определился третий нардеп от Мариуполя. Новости

В Донецкой области на выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу № 60 победил действующий народный депутат Дмитрий Лубинец, который баллотировался самовыдвиженцем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов по данному округу.

ОИО № 60 включает часть Левобережного района города Мариуполь, а также поселки Бойковского (ранее – Тельмановского), Волновахского, Мангушского, Никольского (ранее – Володарского), Новоазовского районов. Таким образом Лубинец наряду с Сергеем Магерой (округ № 58) и Вадимом Новинским (округ № 57) становится третьим народным депутатом, который будет представлять Мариуполь в новом парламенте.

В округе № 60 на начало голосования было зарегистрировано 104 421избирателей, явка здесь составила 48,32%.

Первую пятерку кандидатов-мажоритарщиков по округу № 60 составили:

Дмитрий Лубинец, народный депутат, самовыдвиженец – 35,90%;

Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала «112 Украина», от партии «Оппозиционная платформа – За життя» – 26,74%;

Александр Безуглый, безработный из Волновахи, от партии «Слуга народа» – 18,47%;

Юрий Фурман, представитель «Фонда Сергея Шахова», самовыдвиженец – 19,37%;

Андрей Федай, помощник адвоката, от партии «Оппозиционный блок» – 5,56%.

Остальные кандидаты-мажоритарщики набрали менее 4%.

В округе № 60 по партийным спискам традиционно для Донбасса лидерами стали «Оппозиционная платформа – За життя», «Слуга народа» и «Оппозиционный блок»:

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области на парламентских выборах 21 июля победили:

В Луганской области:

округ № 106 (Северодонецк и часть Попаснянского района) – безработный из Северодонецка Алексей Кузнецов.

В округе № 51 (поселок Зайцево) действующий глава ВГА Владимир Веселкин занял второе место, проиграв неизвестному Александру Ковалеву. А в округе № 49 (Дружковка, Константиновка) по предварительным данным Борис Колесников уступил мэру Дружковки Валерию Гнатенко.

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