Эксперт назвала основания для признания выборов недействительными. Новости

В Украине юридически признать выборы недействительными можно в трех случаях. Об этом рассказала руководитель Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.
По ее словам, прошедшая избирательная кампания в парламент была конкурентной, но в ней было много манипуляций с финансами со стороны политических партий, принимавших участие в процессе.
«Партии показали в промежуточных отчетах абсолютно космически малые суммы, например, на агитацию в сети интернет, в социальной сети Facebook, Instagram. Это все смешно, поскольку только калькуляция в Facebook показывает, что свыше 2 млн долл. было потрачено партиями только на рекламу официальных страниц, верифицированных этой социальной сетью, а в отчетах мы видим в 9 раз заниженные суммы. Некоторые партии вообще ничего не указали», – сказала она.
«По международным стандартам, сокрытие или теневое финансирование выборов – это основание их не признавать. Единственный способ – основание их не признавать. Поэтому, пока мы не перейдем к чистой финансовой составляющей кампании, признавать выборы абсолютно совершенными нельзя», – отметила Айвазовская.
Эксперт пояснила, какие случаи могут стать юридическим основанием для признания выборов в Украине недействительными: «Выборы признаются недействительными в трех случаях: когда есть уничтожение избирательной документации в помещении для голосования; вброс [бюллетеней], что не позволяет установить результат; или установлено, что определенный процент избирателей получил незаконно бюллетени. Больше оснований для признания юридически выборов недействительными нет».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканал ICTV»
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