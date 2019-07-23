В «ДНР»: Как выглядит железнодорожное депо в Иловайске (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как сегодня выглядит железнодорожное депо в Иловайске, где почти 5 лет назад велись ожесточенные боевые действия.

Макеевчанин отмечает, что в локомотивном депо Иловайска, которое расположено в центре города, привели в порядок паровоз, стоящий на входе, и здание самого депо. «Мост, который проходит над железнодорожными путями, отремонтировали. Во время обстрелов он сильно пострадал. Сейчас он отремонтирован, перила тут установили. Под ним идет железная дорога, здесь ходят электрички», – рассказывает Артур.

По его словам, отсюда электрички отправляются в сторону Успенки и границы с Россией. «Раньше по этим путям ходили международные поезда, можно было уехать в соседние страны, и в Крым можно было уехать, и в РФ. А сейчас отсюда можно уехать максимум до Успенки и все, дальше пути нет. Это если только пересаживаться на электричку из Успенки до Ростова, а из Ростова можно уехать в любой город и куда хочешь», – говорит макеевчанин.

«Тут много электричек стоят, некоторые уже не работают», – добавил он.

Напомним, активные боевые действия в районе железной дороги в Донецке начались 11 августа 2014 года. В результате массированного артобстрела была разрушена контактная сеть, рельсы, сгорело множество пассажирских вагонов, стоявших на формировании, пострадали производственные здания. С этого момента и по сей день поезда с железнодорожного вокзала Донецка не ходят.

В «ДНР» регулярно обещали восстановить перевозки пассажиров с неработающего центрального железнодорожного вокзала Донецка, последней анонсируемой датой было – с 1 июня 2018 года. Однако по сей день этого не произошло.

Но частично восстановлено железнодорожное сообщение между пригородными городами, также есть один рейс в «ЛНР». В «ДНР» самый длительный железнодорожный маршрут – «Ясиноватая – Луганск», время в пути данного поезда составляет 5 часов 20 минут. Самый короткий рейс – электричка «Никитовка – Байрак», следующая между двумя станциями внутри Горловки, длительность – 20 минут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: