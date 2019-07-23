В Северодонецке отметили годовщину освобождения от НВФ. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) в понедельник, 22 июля, отметили пятую годовщину освобождения города от членов незаконных вооруженных формирований (НВФ). В 18:00 в городе начался автопробег, в котором приняли участие более 50 машин.

Стартовали автолюбители с площадки торгового центра в направлении площади Мира. Одновременно с проспекта Гвардейского украинские военнослужащие вместе с духовым оркестром и жителями города прошлись по центральным улицам к площади.

По словам организатора автопробега Натальи Богуславской, автопробег, приуроченный к освобождению Северодонецка от НВФ, уже стал традицией. «Каждый год в этот день мы устраиваем праздничный патриотичный автопробег. Его организовывают небезразличные люди, патриоты, которым небезразлична судьба Украины, которые хотят показать свою гражданскую позицию», – отметила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»