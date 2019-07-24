Стены помнят страх и страдания: В Дружковке открылся музей сопротивления Донбасса (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) в здании царской жандармерии, где ранее находилось и управление НКВД, и фашистское гестапо, а в 2014 году – база членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», открылся музей сопротивления Донбасса.

Основатель музея – волонтер Анатолий Водолазский. Весной 2014 года он оказался в плену НВФ. Его схватили, когда в знак протеста против «русского мира» он вышел на центральную площадь Дружковки с украинским флагом. После освобождения города мужчина решил создать музей сопротивления Донбасса. Его идею поддержали волонтеры.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

«Мы официально обратились в мэрию города, где нам был дан полный отказ. Благодаря военным Трухановской Сечи, историкам, мы своими силами, не вкладывая ни копейки денег, без какого-либо финансирования открыли этот музей», – отмечает Анатолий.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

В здание, где сейчас располагается музей, в 2014 году сторонники «ДНР» свозили всех несогласных с пропагандой «русского мира». «Людей привозили, и мы по сегодняшний день не знаем, кто они, и куда они делись. Их вывозили на расстрел, потом эти люди просто исчезали из поля зрения», – говорит Анатолий.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

В 1970-х годах в этом здании была тюрьма КГБ, где сидели известные украинские диссиденты, члены Украинской Хельсинской группы. «Это камера для допросов, где сидели Олекса Тихий и Руденко. Здесь у них выбивали показания», – поясняет Анатолий.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Сейчас в этих комнатах выставка плакатов Украинского института Национальной памяти, посвященная борьбе за независимость, а этажом выше – остатки «русского мира» в виде забаррикадированных мешками окон. Пять лет назад сторонники «ДНР» обустроили здесь свои укрепления. «Это здание было заминировано, был заминирован двор, а здесь они готовились к войне», – вспоминает волонтер.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Стены исторического здания – часть экспозиции музея. Они более столетия служили камерами пыток, помнят страх, боль и страдания. Создатели музея решили сохранить эту страшную историю для потомков.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»