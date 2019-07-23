Социальный гардероб: В Тернополе возобновил работу магазин переселенки (Фото). Новости

В Тернополе возобновил свою работу магазин «Одежина», в котором можно взять вещи бесплатно. Магазин находится по тому же адресу. Теперь здесь новый ремонт и много одежды. Идея создать магазин для нуждающихся принадлежит переселенке из Луганска Яне Шкуратовой.

Социальный магазин «Одежина» переселенка из Луганска Яна Шкуратова, которая сегодня также является советником по вопросам внутренне перемещенных лиц в Тернопольской области, открыла в 2017 году вместе с друзьями и волонтерами. Однако, впоследствии магазин закрыли, потому что не было помещения. Но благодаря стараниям волонтеров и городскому совету социальный магазин заработал снова.

«За это время нам удалось раздать почти 30 тонн вещей. К нам обратилось более 3 тыс. семей. Каждому мы помогли чем смогли. Оказываем помощь всем социально уязвимым слоям населения», – отметила Яна.

Фото: скриншот видео ТК «Тернополь-1»

Магазин находится на ул. 15 Апреля. Его очень легко найти. У дверей – большие контейнеры для одежды, а в небольшом помещении аккуратно размещены стеллажи с рассортированной одеждой – детские, женские и мужские вещи. Обувь сложена в ящиках. В понедельник, 22 июля, был первый день работы магазина, люди сюда приходили с самого утра.

Фото: скриншот видео ТК «Тернополь-1»

«Вы знаете, какая сегодня одежда дорогая, если на рынке покупать? Это очень дорого. А тут и бесплатно, и есть хорошие вещи», – отмечает жительница Тернополя Анна Сивак.

Мария Городицкая приехала из района. О магазине социального гардероба знает давно, а о том, что он снова заработал узнала из социальной сети, и пришла, чтобы подобрать что-то из одежды для троих детей.

Фото: скриншот видео ТК «Тернополь-1»

Среди частых посетителей «Одежины» – пенсионеры и многодетные семьи.

Жительница Тернополя Валентина Холопова пришла в магазин не за одеждой, а, чтобы отдать свой гардероб. «Мы привозим утром. Вот я опять привезла вещи от мужа, и свои, которые на меня уже малы. Я сдаю вещи, от детей, от себя, еще планирую книги принести. Много такого есть, что мне не нужно, а кому-то пригодится», – рассказала женщина.

Фото: скриншот видео ТК «Тернополь-1»

Социальный магазин «Одежина» работает ежедневно. Здесь очень нуждаются в рабочих руках и помощи волонтеров. Поскольку зарплаты здесь не платят – все на энтузиазме, единственная проблема – оплата за коммуналку.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Тернополь-1»

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