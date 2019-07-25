Семья из Доброполья выхаживает брошенных, бездомных и покалеченных животных (Фото). Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) семейная пара Татьяна и Алексей Пустовойтовы на территории собственного частного дома организовали приют для животных. У каждого из их питомцев своя несчастная история.

В приюте в основном уличные собаки и коты, но у некоторых из них когда-то были хозяева. По словам Татьяны, самое страшное – это когда домашнего питомца бросают на произвол судьбы. «Домашнее животное не приспособлено к жизни на улице. Оно не знает, как добыть еду… Их просто выкидывали, и они тихонько умирали», – говорит она.

Сейчас в ее приюте 46 четвероногих постояльцев. Если позволяют медицинские показатели, их стерилизуют. Каждое животное имеет собственный ветеринарный паспорт, все необходимые прививки и запись в журнале учета приюта. За все время существования приюта в нем побывали более 200 животных.

Найти им новые семьи нелегко. Своих питомцев владелица приюта отдает, если для них создадут комфортные условия и подпишут с ней договор, согласно которому она сможет иногда навещать животных в их новой семье. «Мечта такая, чтоб у нас очереди стояли за котятами, за щенятами, а мы отбор вели, как это делается в цивилизованных странах, в Европе: человек проходит медицинский осмотр, приносит справку от психиатра, показывает условия, доход свой», – отмечает Татьяна.

«Мы не отдаем на цепь собак – вольер или просто во двор. Хотят маленькую и без шерсти собачку на улицу, как звоночек. Объясняем, что такая собачка должна жить в доме», – приводит пример она.

Постоянного финансирования у приюта Татьяны нет. Деньги, потраченные на лечение животных, это пожертвования небезразличных горожан и ее семейный с мужем бюджет.

Все условия для содержания животных в приюте семейная пара создавала собственными силами и средствами. Его оборудовали на территории частного дома, а на участок для его приобретения семья долго собирала деньги.

Теперь Татьяна Пустовойтова мечтает достроить на территории приюта вольеры, обустроить зону карантина для тяжелобольных животных, за которыми пока ухаживают в доме. Но больше всего ее питомцам нужно внимание и любовь, потому что большинство из них когда-то пережили человеческую жестокость.

Так, питомец по кличке Джой сейчас без страха подходит к людям и свободно бегает по территории, а всего несколько месяцев назад его привезли сюда покалеченного и раненого. Над псом с щенячьего возраста издевался хозяин – он сломал ему лапы и тушил на морде привязанной к батарее собаки окурки.

Пса по кличке Лучик нашли на обочине дороги, его сбила машина. Он не мог ходить и перенес несколько операций. Подобные истории почти у каждого питомца в приюте.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»