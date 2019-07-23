Возможны ли в Украине внеочередные местные выборы, – мнение. Новости

Проведение внеочередных местных выборов в Украине для полной перезагрузки власти в регионах вполне возможно, и такое желание в команде президента Украины Владимира Зеленского есть. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

«Желание и намерение есть. Более того, такой результат – победный и, я бы сказал, эйфорический, на парламентских выборах наверняка усилит настроение провести еще на этой волне и выборы местные. Каким образом? Единственный вариант – это изменение законодательства, может быть даже через изменения в Конституции», – сказал он.

Эксперт пояснил, что внеочередные местные выборы в Украине возможны, если, например, отдельным законом будут изменены полномочия представителей органов местного самоуправления: «Это будет более-менее легальный вариант. Поэтому это возможно. Это не будет сомнительным решением, как в свое время изменение Конституции через Конституционный суд в 2010 году, [когда Украина снова превратилась из парламентско-президентской в президентско-парламентскую республику]».

Как сообщалось ранее, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук не исключил возможности проведения еще одних досрочных местных выборов в 2020 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Настоящее время»

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