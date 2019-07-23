В Минских договоренностях нет ничего об автономии Донбасса, – Гримчак. Новости

В Минских договоренностях нет ни слова об автономном статусе Донбасса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Юрий Гримчак.

Он напомнил, что в Украине принят закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». «Есть особенности местного самоуправления, которые предоставляют местным органам власти – имеется в виду район, село, поселок, город – отдельные полномочия. В том числе – на территории местных громад разрешается языковое самоопределение. И там расшифровывается, что это такое», – сказал он.

«Это значит, что на улице и дома вы можете разговаривать на том языке, который вы считаете родным», – пояснил Гримчак.

Представитель МинВОТ отметил, что в Украине в 2014 году был принят закон «О непривлечении к ответственности за отдельные события на территории Донецкой и Луганской областей», где прописана процедура амнистии. «Он полностью проголосован. Осталось его ввести в действие. Однако, этот закон предусматривает, кажется, по 19 статьям Уголовного кодекса за тяжкие и особо тяжкие преступления, как убийство, изнасилование, похищение людей, пытки и далее, этот закон не освобождает от ответственности. А все остальные: если человек стоял на блокпосту или даже работал в оккупационной администрации, или еще что-то делал, что не имеет состава тяжкого и особо тяжкого преступления, – освобождаются от ответственности согласно этому закону по специальному порядку», – прокомментировал замминистра МинВОТ.

«Все это прописано в законе об особенностях местного самоуправления», – резюмировал Гримчак.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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