Донецкая область сдала первые протоколы с мокрыми печатями в ЦИК. Новости

Центральная избирательная комиссия начала принимать оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июля, в ходе брифинга в Киеве рассказала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.
По ее словам, первой протоколы с мокрыми печатями на заседании ЦИК подала окружная избирательная комиссия округа №45 из Донецкой области. «Первая окружная комиссия – 45-й одномандатный избирательный округ. Это пгт Очеретино, Донецкая область», – сообщила Слипачук.
«Центральная избирательная комиссия на своем заседании рассматривает и принимает отдельно протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе. Соответственно, каждая окружная избирательная комиссия обязана доставить в ЦИК два протокола», – отметила глава ЦИК.
С сегодняшнего дня ЦИК будет принимать оригиналы протоколов с итогами голосования в режиме непрерывного заседания.
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