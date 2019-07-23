Первой группе из «ЛНР» выдали паспорта РФ в Донецке (Фото). Новости

В российском Донецке (Ростовская обл.) в открывшемся отделении по вопросам миграции Донецкого ОМВД на ул. Королева побывала первая группа из «ЛНР». Вчера, 22 июля, 50 прибывшим здесь выдавали паспорта граждан России, пишут местные российские СМИ.

В частности, сообщается, как проходила эта процедура. Группу сопровождал представитель «МВД ЛНР», людей внутри здания принимали партиями по несколько человек.

За ними сотрудники полиции внесли коробки с документами.

Доступ посторонним на территорию и в помещение запрещен, вход круглосуточно охраняет Росгвардия.

По времени процедура выдачи паспорта занимает около получаса.

Сопровождающий из «МВД ЛНР» отметил, что на Международном пункте пропуска «Донецк» группе из «ЛНР» пришлось провести более двух часов, а весь путь из неподконтрольного украинской власти Луганска занял 4,5 часа. По его данным, от жителей неподконтрольной части Донбасса в неделю поступает около 1 800 заявлений на получение российского гражданства.

Ранее сообщалось, что Госдума Российской Федерации приняла закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение бессрочного вида на жительство в России.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.