В Донецке на разрушенном Путиловском мосту полно ржавых осколков от снарядов (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке очевидцы показали, как выглядит на данный момент разрушенный Путиловский мост и крайняя многоэтажка по пр.Киевский, 68. Об этом сообщил в Twitter пользователь с ником «Donetsk2019».
«На самом мосту и вокруг него, валяются ржавые осколки от снарядов. Внизу разбитые и ржавые рельсы, поваленные опоры, оборванные провода», – говорится в сообщении.
Также показан крайний 4-этажный дом по Киевскому проспекту, 68. «Единственные жители этого дома на последнем фото», – говорится в подписи к фото, на котором сфотографированы коты.
Ранее сообщалось, что житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прошелся по улице Стратонавтов в Киевском районе. Данная улица примыкает к аэропорту. Также Полтавец проверил, есть ли под взорванной частью Путиловского моста останки танка, прошелся по части Киевского проспекта, которая расположена за Путиловским мостом ближе к Донецкому аэропорту, а также по улице Взлетной.
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