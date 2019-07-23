На незаконных мигрантов в Славянске наложено 30 тыс. грн. штрафов. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) в результате проведения совместных рейдов с Государственной миграционной службой правоохранителями привлечены к ответственности 7 иностранцев, которые находились на территории страны незаконно, и в судебном порядке принято решение о принудительном их выезде за территорию Украины. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции ГУНП в Донецкой области.

С начала года полицейские выявляли нарушителей на блокпостах, вокзалах, во время патрулирования и по месту жительства.

За этот период славянские полицейские обнаружили 23 нарушителя миграционного законодательства, на которых наложено более 30 тыс. грн штрафа (более половины уже уплачено в местный бюджет).

Среди нарушителей граждане Беларуси, Азербайджана, РФ и Кубы.

Также к административной ответственности привлечено четверо местных жителей за то, что они не приняли мер по своевременной регистрации иностранцев.

По статье 205 «Непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства» КУоАП привлечено к ответственности 5 граждан и 1 – за нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг (ст.206 КУоАП).

Нарушений прав и интересов иностранцев и лиц без гражданства не обнаружено.