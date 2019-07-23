Страшно, упадет – убьет: Жители Луганщины жалуются на аварийные балконы (Видео). Новости

Жители Луганской области жалуются на десятки опасных сооружений. Обращались и к спасателям, и к коммунальщикам, но никто им не может помочь.

Так, в Лисичанске состояние балконов одного из общежитий беспокоит жителей последние 5 лет. Один человек здесь уже погиб. «Они же сыплются, эти балконы. Она вышла на балкон белье вешать, облокотилась и он отлетел», – говорит одна из жительниц.

Женщина упала вместе с плитой с четвертого этажа. Остальные жители теперь на балконы выходят со страхом. «А мне деваться некуда. Я инвалид, я выхожу на балкон. У меня это одна прогулка», – сказала жительница Мария.

Разрушаются балконы и в соседнем Северодонецке, и пугают прохожих. «Подстерегает опасность и сверху, и снизу», – говорит северодончанка Валентина.

«Я вот по краешку улицы хожу. Обхожу. Страшно особенно на верху», – добавляет северодончанка Алевтина.

По словам спасателей, дома старые, поэтому конструкции не выдерживают нагрузки. Но сделать ничего не могут пока не случится беда. «Спасатели Луганщины могут приобщиться лишь при возникновении такой ситуации, то есть, если будут конструкции балконов разрушены. То у нас есть специальная техника, которая будет привлекаться для разбора такой конструкции и ее вывозу. Предотвращение этой ситуации мы не осуществляем, а только реагируем при ее возникновении», – сообщил пресс-офицер ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Луганской области Александр Чалый.

Хозяева квартир с такими балконами свои дома просто бросили. «Никто не живет 15 или 20 лет. Крыша завалилась, нам страшно, упадет – кого-то убьет. В ЖЭК звонила, а они ничего что-то», – рассказала северодончанка Клавдия.

Жители настаивают, что взяться за решение проблемы должны коммунальщики. Но они общаться с журналистами не захотели.

По словам чиновников, без хозяина дома они ничего не сделают. «Заявление в суд. Эксперт скажет, что там аварийная ситуация. Эксперт, чтобы сказать, что аварийный балкон, должен туда попасть. А как он попадет?», – объяснил начальник управления ЖКХ Северодонецка Антон Ковалевский.

А пока жителям остается только обходить опасные конструкции.

Напомним, 9 июля в 4:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по адресу: Лисичанск, ул. Гора Попова, 15 возможно разрушение жилого дома. На момент прибытия спасателей жильцы дома были эвакуированы, пострадавших и погибших обнаружено не было.

Источник: ТК «Донбасс»