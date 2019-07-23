Мариуполь: Куда девать домашнего любимца на время отпуска (Видео). Новости

Многие владельцы домашних животных, собираясь на отдых, думают, куда можно пристроить на время отпуска своего любимца. Некоторые туроператоры не разрешают брать с собой животных. В том же время оставить животного на соседей тоже могут немногие.

У жительницы Мариуполя (Донецкая обл.) Виктории Семичихиной есть 12-летняя кошка Мотя. Она с характером – оставаться дома одна не любит, тем более на длительное время. Чтобы найти выход, девушка обратилась в туристическое агентство.

Там заверили, что путешествовать с пушистиком возможно, однако заплатить за путешествие придется больше. Во-первых, четырехлапый должен иметь документы и чип. Во-вторых, если авиакомпании и берут животных на борт, то за дополнительные деньги и при определенных условиях. Найти же отель, куда пустят с любимцем, – еще сложнее. «Если вы покупаете тур, то это опять-таки нужно начинать с отеля, который вы выбрали, узнавать, примет ли вас отель с животными и потом – требования по авиакомпании. Ветеринарный документ, то есть это паспорт о прививках, что животное не заразное. Это общие требования для перевоза. У каждой авиакомпании, которой вы хотите лететь, требования разные», – рассказала менеджер туристического агентства Татьяна Бедрицкая.

Так как взять Мотю в путешествие не получилось, то Виктория стала искать отель для животных. Владелица питомника Любовь Грубская профессионально занимается своими собаками. Они – призеры многих чемпионатов. 12 лет назад женщина решила брать животных на передержку. Для этого создала комфортные условия: для каждого четырехлапого есть отдельное помещение. Собаки – в вольерах, для кошек – комнаты. Все животные всегда под присмотром. Их кормят и выгуливают. «75 гривен сутки для котиков, 150 гривен сутки для собак. Это без учета питания. Питание привозят владельцы, либо мы закупаем дополнительно. Стоимость проживания маленькой собаки или большой собаки не отличается, потому что и маленькая и большая собака занимают либо вольер, либо комнату в доме и требует внимания», – говорит Любовь.

Однако, специалисты отмечают, что путешествие, особенно авиацией, для любимца – стресс. Как и другой дом. Особенно трудно это переносят кошки.

Источник: ТК «Донбасс»