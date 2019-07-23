На Донетчине – сезон арбузов: Когда можно есть, чтобы не отравиться (Видео). Новости

В Донецкой области, как и в других регионах Украины, уже в продаже первые арбузы. Некоторые покупатели к ранним бахчевым относятся с опаской.

Житель Краматорска Андрей этим летом покупает арбуз уже в четвертый раз. Употреблять раннюю ягоду мужчина не боится. «Вообще вкусный. Один попался такой не очень, вялый. А так вкусно. Ну, а что, у нас сейчас все рано, все быстро созревает», – говорит он.

Однако медики предостерегают, что ранние и очень большие арбузы могут содержать много нитратов. Человек может отравиться. «Если большая концентрация нитратов, то это может проявиться тошнотой, рвотой, кал с примесью крови будет, головокружение, шаткость, пожелтение склер», – объяснила семейный врач Наталья Гамичева.

Но продавцы на рынке уверяют, что их продукт – качественный. «Очень хороший сладкий арбуз. Херсон. Вот это уже 5-я фура с 28 числа», – сказал продавец Роман.

По словам Романа, чтобы выбрать спелый плод, его нужно прохлопать. «Я обычно прохлопываю. Он должен быть звонкий как барабан», – говорит продавец.

Цена за килограмм арбуза в розницу составляет 5 грн 50 коп., оптом – 4 грн 70 коп.

Содержание нитратов в арбузе проверили в лаборатории. По словам специалистов, вещества – в пределах нормы. «Допустимая норма миллиграмм на килограмм 60. А у нас 20. То есть это доброкачественный арбуз», – сообщила лаборант Госветфитослужбы Марина Сиденко.

Проверить содержание нитратов в арбузе можно и дома. Как отмечают специалисты, стоит обратить внимание на срез – чтобы на мякоти не было белых прожилок. Еще можно положить кусочек в стакан с водой. Если она стала ярко-розовой – нитратов много. Если вода просто помутнела – арбуз чистый. Чтобы содержание веществ уменьшить, продукт можно обработать термически. Или предварительно вымочить в воде. Но медики все же советуют есть арбузы в сезон – в августе.

Источник: ТК «Донбасс»