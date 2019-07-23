В Северодонецке запретили посещать лес (Видео). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) запрещен вход в лес всем и по любому поводу из-за самого высокого, пятого класса, пожарной опасности. Однако некоторые горожане этим правилом пренебрегают.

Лес вокруг степного Северодонецка насажен искусственно. Здесь установили ограждения и знаки с предупреждением о запрете на въезд. Но, несмотря на, вокруг видны глубокие колеи и узкие тропы. А дальше – остатки костров. «Люди, несмотря на запрет входа и въезда в лес, не говоря уже о запрете костров, все равно посещают массово и отсюда возникают лесные пожары. 16 случаев по вине населения», – сообщила инспектор Северодонецкого лесхоза Елена Варенко.

На окраине города находится небольшая роща. Здесь семья северодончанина Евгения нашла место для отдыха. По мнению мужчины, это вполне безопасно. «У нас мангал, вода есть, все горючие материалы в радиусе трех метров убраны», – говорит он.

Люди уверены, что они угроз не создают. Тем более, что в городе так не отдохнешь. «Близко и нам здесь очень нравится. Хорошо, спокойно, здесь мало людей ходит. Мы за собой всегда убираем», – сказала северодончанка Татьяна.

«Ну, все равно тут же вон все распахано. Если загорится, то только один участок сгорит, лес же весь не сгорит, если никто бычки не будет бросать. Просто же в городе запрещено распитие алкогольных напитков», – считает местный житель.

Правоохранители уверяют, что к желающим устроить барбекю на улице относятся с пониманием. Запрещают такое времяпрепровождение только в городских парках. «В городе Северодонецке действующим правилам благоустройства предусмотрен запрет на разведение костра в зеленой зоне, в зоне зеленых насаждений», – объяснила пресс-офицер патрульной полиции Екатерина Листопад.

Однако жители настаивают, что, для того, чтобы пожарить шашлык и отдохнуть на природе, в Северодонецке нет ни одного оборудованного места.

Источник: ТК «Донбасс»