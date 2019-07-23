Бывший мэр Луганска и губернатор Луганщины стал замом главы СНБО. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ № 551 от 23 июля 2019 года опубликован сегодня, 23 июля, пресс-службой главы государства.

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО», – говорится в документе.

Известно из открытых источников, что Алексей Мячеславович Данилов (родился 7 сентября 1962 года, Красный Луч, Луганская область) занимал должности городского головы Луганска (1994 – 1997 годы), губернатора Луганской области (2005 год), был народным депутатом Украины V созыва (2006-2007 годы).