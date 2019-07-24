На Луганщине инициировали пересчет голосов на ОВК №106. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) во вторник, 23 июля, из-за жалобы одного из народных депутатов Украины на округе №106, где по данным окружной избирательной комиссии, победил Алексей Кузнецов, инициировали пересчет голосов.

«Сейчас необходимо защитить результаты выборов», – отметил кандидат в народные депутаты Алексей Кузнецов.

По его словам, некоторые члены окружной избирательной комиссии саботируют ее работу.

Как сообщил представитель гражданской сети «Опора» Сергей Кошель, пересчет голосов может завершиться сегодня утром. «Мелкие технические неточности были, но они никак не отразились на волеизъявлении избирателей», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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