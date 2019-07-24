В неподконтрольном украинским властям Донецке из-за проблем с откачкой воды из затопленных шахт шахтные воды подтапливают город. Эту ситуацию активно обсуждают в социальных сетях.

«Донецк на грани экологической катастрофы. Годы войны и недофинансирование угледобывающих предприятий начали неблагополучно сказываться на состоянии почвы. В первую очередь из-за проблем с откачкой воды из затопленных шахт. Громкие заявления Пушилина о том, что все под контролем оказались ложью», – говорится в сообщении в одной из групп в соцсети.

«Только лишь по состоянию на 2018 год почва под Донецком просела на 20-25 сантиметров. А уже в 2019 году всплыли первые серьезные проблемы, начались они с затопления первого этажа ТЦ "Северный" в центре города. На окраинах города токсичная вода из шахт начала затапливать огороды, попадая в родники, подземные реки, грунтовые воды. Местные жалуются на плохие урожаи и отсутствие нормальной питьевой воды», – сказано в сообщении.

На эту информацию отреагировали пользователи социальных сетей:

Роман: «Не вижу взаимосвязи. Раньше воду откачивали куда? На поверхность? А теперь она затопила шахты, и сама попадает на поверхность? Так в чем разница? Или Вы хотите сказать, что раньше перед тем, как вода попадала на поверхность, она проходила через фильтровальные станции? А на счет лжеца, я думаю, что тут спорить никто не станет»;

Валик: «Разница в том, что вода попадала на поверхность через насосы и отстаивалась в специальных отстойниках, при этом вода не касалась отходов. А сейчас вперемешку с токсичными и радиационными отходами она попадает прям на стол к дончанам. Но в этом же ничего страшного нет? Господи, кто там этих дончан считает. А кто говорит, что радиация убивает просто брехуны»;

Григорий: «Это происходит уже последние 20 лет, о шахте "Юнком" только позабыли...»;

Николай: «Странно, а чего Гладос не топит, ведь "Северный" типа на бугре»;

Иван: «А может у водоканала где-то трубу прорвало, а все валят на грунтовые воды у нас был похожий случай».

Ранее сообщалось, что в Донецке сотрудники «МЧС ДНР» несколько дней откачивали воду из неработающего торгово-офисного центра «Северный» и подземного автопаркинга. Какая ситуация там сейчас, пока неизвестно.

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