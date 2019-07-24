В прифронтовой Волновахе начались бесплатные курсы английского для детей. Новости

В прифронтовой Волновахе (Донецкая обл.) в Свято-Николаевском храме Украинской православной церкви Киевского патриархата провели первое занятие по английскому языку для детей. Занятия ведутся бесплатно, дважды в неделю.

Первый урок по английскому языку посетили более 30 детей. Они рисовали, учили стихотворения и играли на свежем воздухе.

По словам одного из посетителей занятий – 8-летнего Дмитрия Волковского, английский язык он хочет изучить, чтобы путешествовать по разным городам за границей.

На урок английского привел свою 8-летнюю дочь и Виталий Хавалджи. Мужчина отметил, что о курсах узнали из социальных сетей.

Уроки по английскому языку в Волновахе проводит местный преподаватель Виктория Калинина. Она обучает детей в игровой форме. «Пока у нас две группы. Если будут еще дети подходить, то будет третья группа. Мы думали придет мало детей, потому что объявление было только на Facebook. Но, когда дети начали подходить и родители, я не ожидала, что будет так много детей, что будут так заинтересованы в этом родители», – говорит она.

Как сообщил настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ КП игумен Макарий, идея проводить курсы по английскому языку для детей появилась у меценатов, они же и оплачивают работу преподавателя.

Курсы английского языка для детей будут проводить до конца августа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»