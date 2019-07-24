Зеленского просят о проведении в Украине внеочередных местных выборов. Новости

Президента Украины Владимира Зеленского просят назначить внеочередные местные выборы во всех населенных пунктах страны. Текст соответствующей петиции обнародован на официальном сайте главы государства.

«Просим Владимира Зеленского способствовать проведению досрочных местных выборов», – написал автор петиции Сергей Коптелов.

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 23 июля, собрала 23 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 92 дня.

Как сообщалось ранее, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук не исключил возможности проведения еще одних досрочных местных выборов в 2020 году.

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