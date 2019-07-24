Животные-терапевты: Как детей из Донбасса возвращают к мирной жизни (Фото). Новости

В Харькове занимаются реабилитацией детей из зоны боевых действий на Донбассе. Вместо терапевтов – животные. Лошади, собаки и летучие мыши в городском экопарке под присмотром профессиональных психологов помогают детям преодолеть различные страхи, научиться коммуникации и улучшить настроение.

9-классница Дарья Поперека впервые в этом экопарке. Юная жительница прифронтового села Марково (Донецкая обл.) на мирной территории не хочет говорить о войне, а только о положительных эмоциях: «Вот эти маленькие ламы, я их никогда в жизни не видела. Для меня это было удивление – первый раз такое увидеть».

Дарья также решилась приблизиться к лошади, вблизи ее она видела впервые, а свой страх преодолела с помощью психолога.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

По словам психолога Татьяны Алиевой, положительные эмоции и общение с животными позволяют вернуться к нормальной мирной жизни. С детьми из зоны боевых действий она работает четвертый год подряд.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Женщина говорит, дети, живущие рядом с войной, очень уязвимы – часто испытывают страх, тревогу и депрессивное состояние. «После пошагового преодоления своего страха дети испытывают колоссальный подъем. Во-первых, конечно же, это контакт с животным, а во-вторых, они преодолели страх, они, наконец, сделали первый самостоятельный шаг, которым они могут гордиться», – рассказала она.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Преодолевать страхи в экопарке помогают не только лошади. Собака Луна – любимица публики. Она приехала из Донецка в 2014 году. Из-за войны хозяева не могли содержать собаку, а она оказалась способным терапевтом.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

По словам кинолога Екатерины Кузнецовой, маламут Луна очень подвижная и активная. «Она очень любит общение, очень любит детей. У нас она их оближет, зацелует. Дети ее обнимают, целуют, а она спокойно относится, ей не в тягость это», – отмечает она.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

В экопарке есть и летучие мыши. Травмированных рукокрылых сюда доставляют из разных уголков Украины.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

«А какой у нее носик! Вообще класс! Эйфория такая, что ты коснулся летучей мыши. Вот, вроде бы, летучая мышь. Ты каждый день видишь много, но вы бы знали, как переполняют эмоции», – поделилась эмоциями школьница София Василенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»