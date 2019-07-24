НВФ не допустили специалистов к обследованию моста у Станицы Луганской, – глава РГА. Новости

Сегодня, 24 июля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР» не допустили специалистов, которые должны были провести обследование разрушенной части моста у контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская (Луганская обл.), для принятия решения по ее восстановлению. Об этом сообщил председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин.

«В очередной раз российская сторона и оккупанты показали, что они не хотят и не имеют желания создавать соответствующие условия для ремонта моста», – сказал он.

По словам Золкина, на место прибыли проектанты и специалисты, которые должны были оценить ситуацию по разрушенному мосту для того, чтобы изготовить соответствующий проект. «Как только проектанты спустились к провалу, они были предупреждены, что это будет воспринято, как акт агрессии. И человек в военной форме, находящийся на противоположной стороне, запретил далее передвигаться», – добавил глава РГА.

Золкин напомнил, что в 2014 году после каждого обстрела, будто бы случайно, появлялась группа российского телевидения «Звезда» или какого-либо другого. «Вот сейчас человек в военной форме говорит: "Мы не были предупреждены о работах, которые должны быть проведены". Но мы видим группу телевидения, которая сразу же вышла из-за оборонного сооружения и начала снимать на видео наших специалистов, которые пытались провести обследование. Поэтому видим еще раз доказательство того, что оккупанты не имеют намерений создавать условия для восстановления моста», – подытожил Юрий Золкин.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ «Золотое». При этом в «ЛНР» считают, что не следует увязывать открытие КПВВ «Золотое» с ремонтом моста у КПВВ «Станица Луганская».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам пресс-службы Станично-Луганской РГА

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