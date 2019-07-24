В Покровск вместо спецназа прибыла группа ТОР (Фото). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) произошла ротация приданных сил полиции, обеспечивающих правопорядок на окружной избирательной комиссии (ОИК) № 50. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Сегодня в Покровск в рамках плановой ротации прибыл новый отряд спецподразделения патрульной полиции ТОР*. Группа сменила спецназовцев, которые прибыли вчера. Задача полицейских – обеспечение общественной безопасности и правопорядка на окружной избирательной комиссии», – говорится в сообщении.

Приданные силы оказывают помощь в обеспечении общественного порядка и оперативном реагировании на любые изменения в оперативной обстановке.

Новая группа приступила к несению службы на ОИК. Оперативная обстановка пока стабильная.

Ранее сообщалось, что в Покровск, где со вчерашнего дня продолжается протестная акция за подсчет голосов, вследствие чего не работала окружная избирательная комиссия (ОИК) № 50, направлена группа спецназа Нацполиции.