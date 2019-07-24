Пропагандисты РФ следят со стороны НВФ на Луганщине за ситуаций у моста в Станице Луганской (Фото). Новости

На Луганщине за действиями украинской стороны между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом наблюдали российские пропагандисты с телеканала «Россия1», находясь со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 24 июля, на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала "Россия1" Евгения Попова. Более известного, как человек и партнер ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой. Не знаю, какую оценку даст команда фейкотворцев и провокаторов этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, какой негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины», – сообщил Клименко.

Напомним, что сегодня, 24 июля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР» не допустили специалистов, которые должны были провести обследование разрушенной части моста у контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская (Луганская обл.), для принятия решения по ее восстановлению.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ «Золотое». При этом в «ЛНР» считают, что не следует увязывать открытие КПВВ «Золотое» с ремонтом моста у КПВВ «Станица Луганская».

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