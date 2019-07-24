Фальшивые лекарства: Супрун рассказала о новом уровне борьбы с подделками . Новости

Уже с осени этого года на упаковках лекарств появится специальная маркировка, по которой можно будет проверить оригинальность препарата. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«А в конце года пациенты смогут самостоятельно проверять лекарства с помощью мобильного приложения. Сегодня Кабинет министров Украины принял для этого постановление», – написала Супрун.

Она также пояснила, как будет работать это кодирование:

На упаковке лекарств будет напечатан специальный 2D код. Его будут наносить при производстве на заводе, а данные об этом будут в единой государственной системе проведения мониторинга обращения лекарственных средств;

Пациенты смогут проверить лекарства, просканировав этот код через мобильное приложение. Сейчас его разрабатывает Министерство экономического развития и торговли Украины. Ожидается, что оно станет доступным в конце года;

Посля сканирования на экране появится информация о лекарствах, в частности, не является ли препарат фальсифицированный, просроченный или завезенный в страну с нарушением норм.

Супрун уточнила, что кодирование позволит отслеживать всю цепочку поставки лекарств – от производства или импорта, до продажи в аптеке. Это также поможет своевременно реагировать на нарушения. Все транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства.

По словам и. о. министра, большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, имеют двухмерное кодирования упаковок. Некоторые украинские фармкомпании уже также приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства. Постепенно к этому присоединятся все больше украинских производителей. В то же время проверка лекарств на подделку станет доступной для всех украинцев через приложение.

«Это постановление является важной частью Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств», – уточнила Супрун.