Вековые деревья, экзотические животные и многое другое: На Донетчине появился туристический рай (Видео). Новости

Поселок Ямполь (Лиманский р-н) стал новым местом для отдыха в Донецкой области. Здесь есть вековые деревья и экзотические животные. А еще прогулка на пароме, рыбалка и остров любви.

Ольга с семьей наслаждаются природой черепахового залива. «Черепахи, уточки здесь. Ну, пока первые впечатления – мне вообще лес нравится. Я сама из Беларуси, поэтому лес мне очень нравится здесь. То что он и светлый и теплый и, по крайней мере, после дождя все равно очень приятно пройтись», – поделилась она.

А еще здесь можно порыбачить. В реке Жеребец водятся окунь, щука, плотва. Для жителя Бахмута (до переименования – Артемовск) Василия это удачное место для любимого хобби Василия. «Место шикарное, сюда приезжаешь из города и душой отдыхаешь. Смотришь – вот, допустим, зимородок пролетит – прекрасно, красиво. Или глянешь – на каком-то на пеньке черепахи вылезли, греются – тоже прекрасно. Хотя, бывает, и на удочку клюют, заразы. Это правда», – рассказал он.

Как рассказали экскурсоводы, часть эколого-познавательной тропы «Лесное ожерелье» состоит из прохладного ольхового леса – плотного и влажного, как в тропиках. И кристально чистых источников. «Из-под земли бьют ключи – это родник реки Жеребец. Мы брали эту воду на анализы, вода чистейшая. Люди приезжают, набирают, пьют. И она обладает целебными свойствами», – говорит экскурсовод Анна.

Также есть путешествие символическими мостами «веры» и «надежды», которые ведут в еще одно живописное место. Чтобы попасть туда существует и альтернативный способ. На пароме, который называется «Удача», туристы переправляются на остров «Любовь». Деревья здесь достигают 20 метров высотой, некоторые из них растут уже более 100 лет.

Экологическая тропа и дендропарк, насчитывающий около двухсот разновидностей растений, – это дело рук лесников. За прогулку с одного туриста возьмут примерно 50 грн. «Начали прокладывать эколого-познавательную тропу работники лесного хозяйства в 2011 году. В том месте, где построили дендропарк, здесь у нас был питомник, там выращивали посадматериал для посадки лесных культур», – говорит помощница лесничего Юлия Резникова.

Также здесь есть местные и экзотические животные – кенгуру, ибисы, альпаки. «Здесь живут носухи. Это Машенька – у нас самая умная, хорошая. А то – Миша. Они добрые. Маша вот ест яйца, мясо, кенгуру зерно ест, еноты тоже мясо, яйца», – рассказала сотрудница дендропарка Наталья.

Для тех, кто любит контактный зоопарк, неподалеку расположена страусиная ферма. Здесь за 80 грн можно покормить не только страусов, но и многих других птиц. А еще оленей и медведей, бизона и верблюда. Развлечений хватит на целый день. А впечатлений – еще на дольше.

Источник: ТК «Донбасс»

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