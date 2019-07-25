В Луганской области продолжается процесс децентрализации. Новости

В Луганской области продолжается процесс децентрализации и формирование объединенных территориальных громад (ОТГ). Об этом рассказал директор Луганского центра развития местного самоуправления Игорь Агибалов.

По его словам, до проведения местных выборов 30 июня на Луганщине было 9 ОТГ, также прошли выборы в еще 8 ОТГ и еще 5 громад ожидают проведения выборов с 2016-2018 годов.

«На сегодняшний день в них проходят первые сессии, идет формирование исполнительных комитетов. Где-то быстрее, где-то медленнее, но, я думаю, что где-то к середине августа будут полностью сформированы исполнительные органы – исполкомы и подразделения. И начнем заниматься бюджетом», – рассказал Агибалов.

«Первый вопрос – это бюджет, поэтому где-то с августа приоритет нашей структуры по юридическому сопровождению поменяется на сопровождение бюджета, сопровождение стратегии», – добавил директор Луганского центра развития местного самоуправления.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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