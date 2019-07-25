В «ДНР»: В Донецке и Макеевке произошло несколько ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольных украинским властям Донецке и Макеевке (Донецкая обл.) с 21 по 24 июля произошло несколько ДТП. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Отмечается, что одна из аварий произошла в Донецке в воскресенье, 21 июля, в микрорайоне Боссе.

Фото: соцсети

В среду, 24 июля, было обнародовано фото еще одного ДТП в Донецке на ул. Щетинина.

Фото: соцсети

В этот же день в ДТП в центре Донецка попал автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Авария произошла вблизи драматического театра.

Фото: соцсети

В социальных сетях также ищут очевидцев ДТП в Макеевке, которое произошло во вторник, 23 июля, на перекрестке пр-та 250-летия Донбасса и ул. Донецкой.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, во вторник, 23 июля, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса вблизи Иловайска.

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