В «ДНР»: Как выглядят окраины и центр Иловайска сегодня (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как сегодня выглядят центр и окраины Иловайска, где в августе 2014 года шли ожесточенные боевые действия.

На въезде в город возле стеллы проходит дорога, ведущая к контрольно-пропускному пункту «Успенка» на границе с Российской Федерацией. «Дорога в отличном состоянии, ни одной ямы, ни одной выбоины», – отмечает Артур.

Однако в самом городе ситуация с дорогами иная.

На улицах Иловайска много частных домов, однако город выглядит пустынным и заброшенным. «Тут очень много разрушенных домов. В 2014 году город пережил настоящий ужас: сколько сюда прилетело снарядов, сколько тут было разрушено домов – это просто не передать. Некоторые дома, конечно, уцелели после тяжелых обстрелов, но немногие», – говорит макеевчанин.

Он показал, как сегодня выглядит железнодорожное депо в Иловайске и центр города.

«Люди в городе есть. Город очень чистый, ухоженный», – отметил Артур.

На его обзор отреагировали пользователи социальной сети:

«Jean Иловайск»: «Показал не весь город. Поправка: 25 тыс. жителей было при СССР, перед войной – 15-17 тыс., сейчас не знаю, боюсь, что тысяч 10. За труды лайк»;

Марина: «В Иловайске еще достопримечательности – это Свято-Вознесенский храм, железнодорожный вокзал и "Белый КамАЗ" – памятник гумконвою МЧС России. А по дороге в Иловайск есть живописный поселок Грузско-Ломовка, там расположен Свято-Касперовский монастырь, в окрестностях есть источники»;

Алена: «Хороший город! Жалко, что теперь окрещен такой трагедией!».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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